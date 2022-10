Outstand Solutions este o firma de protectia muncii care te ajută să îndeplinești mai ușor toate aceste cerințe, în așa fel încât să ți se ridice o grijă de pe umeri, în timp ce toate măsurile sunt adaptate și aplicate eficient.

Ce presupune protecția la locul de munca?

Securitatea și sănătatea în muncă este un concept amplu care vizează totalitatea normelor și măsurilor luate de o companie pentru ca personalul să fie în perfectă siguranță la locul de muncă. Deși, în principiu, este un plan general care se aplică per societate, implementarea sa este mult mai meticuloasă, vizând fiecare post. Cu alte cuvinte, fiecare angajat are parte de instruire individuală și de grup, de o fișă cu responsabilități și obligații, dar și de testări periodice, astfel încât, în cazul în care se află în fața unei situații cu grad ridicat de risc, să știe ce are de făcut pentru a minimiza pericolul pe cât posibil.

Ce spune legea muncii?

Legislația protecției muncii este vastă și complexă, însă, în principiu, Legea 319 din 2006 stabilește clar faptul că angajatorul trebuie să asigure metode de diminuare a riscurilor profesionale, protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de accidentare depistați, informarea corectă a angajaților, consultarea cu cadre de specialitate precum și respectarea direcțiilor generale pentru implementarea acestor principii. Pe scurt, legea impune ca angajatorii să se asigure că oferă angajaților un mediu de lucru care nu le pune sănătatea și siguranța în pericol, conform unor norme stricte.

Este protecția muncii obligatorie?

Caracterul obligatoriu al acestor servicii este subliniat prin sancțiunile pe care o companie le poate suporta în cazul în care la momentul unui control din partea ITM nu deține avize și autorizare de protecția muncii valide. Colaborarea cu o firmă specializată în acest sens te va putea scuti de toate grijile aferente, dat fiind faptul că specialiștii se vor ocupa ca fiecare măsură să fie respectată și condițiile de funcționare îndeplinite pentru a nu exista nicio problemă.

Cum alegi o firma de protecția muncii?

Deși nu este neapărat necesar să angajezi o firmă pentru a se ocupa de protecția muncii, acest lucru este recomandat pentru că te va ajuta să ții la distanță multe probleme, precum eventuale omisiuni ale actualizărilor legislative. Chiar dacă la ora actuală există nenumărate opțiuni la care poți apela, este important să te asiguri că viitorii tăi colaboratori se vor plia pe viziunea și identitatea companiei tale pentru a obține rezultatele scontate cu investiții minime. Cu mulți ani de experiență în spate, Outstand Safety Solutions vine în întâmpinarea tuturor antreprenorilor ca tine cu soluții personalizate de prevenire și diminuare a riscurilor profesionale. Te vei bucura de planuri de acțiune adaptate, care se actualizează în permanență la fiecare modificare care apare de-a lungul timpului. Fiecare angajat va fi instruit și evaluat corespunzător pentru a avea garanția unei reacții eficiente atunci când este cazul. Toate detaliile sunt puse la punct încă de la început pentru a te asigura că firma ta funcționează conform legii și are parte de măsuri de siguranță sigure și eficiente.

Alege Outstand Safety Solutions și ține riscurile la distanță așa cum legislația o impune, asigurând mediul de lucru pe care orice angajat îl merită!