Ai impachetat cadourile pentru a le pune sub brad? Ai facut comenzi sau ai deja in minte cadourile pe care trebuie sa le iei pentru cei dragi? Dar stii ca ar trebui sa te gandesti si la un mesaj de Craciun? Daca cuvintele nu sunt punctul tau forte, iti spunem ce sa faci si iti oferim diverse fraze de Craciun pentru a le ura tuturor un “La multi ani” inedit anul acesta.

Lasa-te inspirat, gaseste aici cele mai frumoase fraze de felicitari de Craciun pentru felicitarile sau mesajele tale pe care ar trebui sa le scrii in functie de persoana careia ii este destinat acesta.

Cum scrii mesaje de „La mulți ani” în funcție de relația cu destinatarul

Stiai ca in functie de relatia ta cu destinatarul trebuie scris si mesajul tau? Nu poti sa scrii un mesaj cu dulcegarii sefului sau acelei colege de la contabilitate. De asemenea, nu poti sa scrii un mesaj rece, formal copiilor, parintilor sau iubitei tale. In functie de relatia pe care o ai cu persoana respectiva, trebuie gandit mesajul tau. Stim, de multe ori ai impresia ca trebuie sa fii un mic Victor Hugo pentru a reusi sa scrii ceva impresionant, insa nu este asa. Cu putin exercitiu, va fi simplu. In orice caz, te rugam sa fii atent la cuvinte și la modul in care iti vei prezenta mesajul. Nu este nimic mai urat decat un mesaj cu greseli de ortografie sau un mesaj in care exista o exprimare defectuoasa sau interpretabila. Sa incepem!

Cum scrii mesajele pentru copii

Pe langa cadoul de Craciun, pe care toti il asteapta cu foarte mult entuziasm si nerabdare, pentru copii ar fi frumos sa existe si o felicitare cu un mesaj pe care sa nu il uite toata viata lor. Astfel ii veti invata sa pretuiasca puterea cuvantului si emotia pe care acesta o ofera celor care citesc mesajul. Aceste fraze de Craciun sunt perfecte pentru a-ti scrie felicitarea. Scrie de mana, citet, astfel incat copilul sa inteleaga ce ai dorit sa ii transmiti. Iata cateva exemple:

-Tati și mami iti doresc un Craciun Fericit si sa stii ca te iubim foarte mult!

-Sunt mandru/a de tine si iti doresc cel mai frumos Craciun din lume!

-Tu esti tot ceea ce ne dorim de Craciun…Esti cel mai de pret dar al nostru!

Acestea ar fi cateva mesaje pentru cei mici. Desigur, ei vor fi mai interesati de cadoul primit, insa, cu timpul, vor invata sa aprecieze aceasta traditie a felicitarilor scrise de mana si, peste ani, vor avea o amintire minunata despre parinti.

Sa nu uiti de mesajele pentru prietenii tai

Prietenii sunt importanti. Ei ne sunt alaturi in multe situatii, uneori fiind poate persoane mai apropiate noua decat rudele. Asadar, nu trebuie sa uitam de ei cand cumparam cadouri de Craciun asa cum nu trebuie sa uitam nici de mesajele scrise. Ar trebui sa cumparam o frumoasa felicitare specifica sarbatorilor de iarna si sa scriem mesaje precum urmatoarele:

-Esti un prieten adevarat si iti doresc sa ai parte de multa fericire. Craciun fericit!

-Urari sincere de Craciun si un An Nou minunat! La multi ani!

-Din suflet iti doresc un Craciun Fericit!

-Prietenia ta este cel mai mare cadou de Craciun. Multumesc pentru tot. Iti doresc multa fericire!

-Fie ca toate visele tale sa devina realitate de Craciun. Craciun fericit!

O urare si pentru rude

Le poti oferi si rudelor un cadou, in functie de cat de apropiat esti de aceste persoane. Putem avea foarte multe rude insa, si ne va fi imposibil sa cumparam cate ceva pentru toti. Nimic nu ne opreste totusi sa scriem un mesaj de Craciun:

-Un Craciun fericit si multa dragoste va doresc!

-Urari sincere de Craciun!

-Craciun fericit!

-Va doresc cel mai fericit Craciun si La multi ani!

-Craciun fericit tuturor!

Nu uita de mesajele pentru iubitul sau iubita ta

Nu avem voie sa uitam de persoana iubita, mai ales cand vine vorba de Craciun. Cadourile trebuie sa fie mult mai deosebite si, de asemenea, urarile pe care le scriem pe felicitare sa fie speciale, poate cu lucruri subtile pe care doar voi doi le cunoasteti. Sa vedem cateva sugestii:

-Te iubesc si imi doresc ca fiecare Craciun sa-l petrec alaturi de tine!

-Tu esti ceea ce imi doresc cel mai mult de Craciun!

-De Craciun, iti ofer inima mea!

Aici ar trebui sa te joci mai mult cu imaginatia. Pana la urma vorbim de persoana care iti este cel mai aproape si careia poti sa ii spui orice.

De Craciun (si nu numai) parintii sunt importanti

O multime de idei pentru urari de Craciun le pot face parintilor tai sarbatorile de neuitat. Iata o colectie de fraze pentru felicitarile de Craciun din care sa te inspiri pentru a scrie urarea care sa insoteasca un cadou. Sarbatorile de Craciun servesc tocmai la redescoperirea valorii familiei, pe care o ignoram adesea. De aceea, ar putea fi o idee buna sa-ti surprinzi parintii cu o dedicatie special conceputa pentru ei in ziua de Craciun. Nu uita ca pe langa cadourile pentru barbati potrivite pentru tata, cu care sigur il vei impresiona si cele pentru mama ta draga, poti sa le urezi urmatoarele:

-Multumesc ca aveti grija de mine inca din prima zi a vietii mele. Daca am reusit in viata, este doar datorita voua. Craciun fericit, mama si tata!

-Mamei si tatalui, cu toata dragostea pe care o simt: Craciun fericit!

-Nu pot sa vreau altceva de la Mos Craciun: am deja o mama si un tata speciali!

-Pentru cei mai buni parinti din lume: Craciun fericit cu toata dragostea mea!

-Craciun fericit, mama si tata! Va iubesc atat de mult!

Pe langa persoanele de mai sus, putem face cadouri si altor persoane din viata noastra. Pot fi colegi, superiori, persoane fata de care avem o datorie si asa mai departe. In general, daca cu acea femeie sau acel barbat avem o relatie formala, mesajele trebuia sa fie generice si simple. Iata si ultimele sugestii:

-Cele mai bune urari de fericire, pace si sanatate pentru Sfintele Sarbatori!

-Cele mai bune urari pentru un Craciun si un An Nou fericit!

-Un Craciun fericit si linistit!

-Cele mai bune urari de bucurie si fericire pentru acest Craciun si pentru intreg Anul Nou!

-Va doresc sanatate, bucurie si fericire. Craciun fericit si un An Nou fericit!

-Cu profunda recunostinta, as dori sa va urez sarbatori fericite. Cele mai bune ganduri!

In speranta ca ai regasit mai sus o combinatie de cadou si mesaj cu care sa ii impresionezi pe cei dragi, indiferent ca vorbim de colegi, parinti, rude, iubiti sau prieteni, te invitam ca in 2022 sa te pregatesti din timp pentru sarbatorile de iarna si sa-I impresionezi pe cei dragi !