România a depășit la începutul lui 2026 pragul de 7.000 MW capacitate fotovoltaică instalată cumulat, iar numărul prosumatorilor — persoane și firme care își produc propria energie — a ajuns la aproape 300.000, față de doar 303 în 2019.

Creșterea este spectaculoasă, dar piața se schimbă rapid: regulile se modifică, tehnologia avansează, iar alegerea unui partener de instalare capătă o importanță mai mare ca niciodată.

România, cea mai rapidă creștere fotovoltaică din Europa în 2025

Potrivit Solar Power Europe, România a înregistrat în 2025 cea mai mare creștere procentuală a capacității fotovoltaice din Europa — plus 45% față de 2024. Au fost adăugați 2,2 GW noi, aproape dublând capacitatea parcurilor industriale față de anul anterior.

Cifra cea mai grăitoare rămâne însă cea a prosumatorilor: de la mai puțin de 5 MW instalați în 2019, România a ajuns la 3.400 MW la finalul anului 2025 — echivalentul a cinci reactoare de la Cernavodă, răspândite pe acoperișurile caselor și firmelor din toată țara. Producția anuală a prosumatorilor a atins 4,5 TWh, reprezentând aproximativ 9% din producția totală de energie electrică a României, potrivit Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER).

Cel mai recent record național a fost înregistrat pe 27 februarie 2026, când la ora 11:39 producția instantanee a parcurilor fotovoltaice dispecerizabile a depășit 2.000 MW — o treime din producția națională la acel moment, conform Transelectrica. Prognoza pentru 2030 indică un potențial de 24.000 MW instalați exclusiv în solar.

Ce se schimbă în 2026: noile reguli care afectează direct prosumatorii

Anul 2026 nu aduce doar cifre mai mari — aduce și un cadru legislativ semnificativ modificat, cu implicații practice pentru oricine vrea să instaleze panouri fotovoltaice sau are deja un sistem montat.

Cele mai importante schimbări sunt:

• Plata dezechilibrelor: Noua legislație introduce obligativitatea contribuției prosumatorilor la costurile de echilibrare a rețelei. Pragul de scutire se menține deocamdată pentru instalațiile mici rezidențiale, dar firmele cu sisteme mai mari trebuie să țină cont de aceste costuri suplimentare.

• Partajarea energiei: Premier noutate în România — începând din 2026, surplusul de energie produs poate fi distribuit altor consumatori, gratuit sau contra cost. Conceptul de "comunitate energetică" devine realitate juridică.

• Vouchere PNRR reactivate: Componenta REPowerEU din PNRR a fost reorganizată, cu un buget total de aproximativ 610 milioane EUR, reprezentând echivalentul a 122.000 de vouchere pentru sisteme fotovoltaice cu putere de minimum 3 kW și stocare de minimum 5 kWh.

• Casa Verde — sesiunea 2026: Programul administrat de Administrația Fondului pentru Mediu continuă cu subvenții de până la 30.000 lei pentru sisteme rezidențiale. Cererea depășește cu mult locurile disponibile — la fiecare sesiune, locurile s-au epuizat în câteva ore.

În acest context, calitatea instalării capătă o greutate sporită. Un sistem dimensionat greșit sau montat necorespunzător poate genera pierderi financiare semnificative în noul cadru de reglementare, unde dezechilibrele sunt penalizate.

Tendințe tehnice: ce sisteme domină piața în 2026

Dacă în 2022-2023 un sistem fotovoltaic simplu — panou plus invertor on-grid — era suficient pentru majoritatea clienților rezidențiali, în 2026 piața s-a sofisticat considerabil.

Trei tendințe se detașează clar:

• Sistemele hibride cu stocare devin standard: Prețurile bateriilor LiFePO4 (litiu fier fosfat) au scăzut cu circa 30% în ultimii doi ani. Un sistem fără baterie începe să pară incomplet — mai ales în contextul noilor reguli privind dezechilibrele și al prețurilor negative din piața spot.

• Tehnologia N-Type TOPCon și HJT înlocuiește panourile clasice: Modulele de nouă generație oferă eficiențe de peste 22%, față de 18-19% acum câțiva ani, cu o degradare anuală semnificativ mai mică. Pe termen lung, randamentul superior compensează diferența de preț față de modulele standard.

• Soluțiile industriale câștigă teren rapid: IMM-urile și companiile mari investesc accelerat în fotovoltaice, unde amortizarea investiției se face în 3-4 ani. Avantajul față de rezidențial: amortizare accelerată și deductibilitate fiscală integrală, care îmbunătățesc semnificativ randamentul financiar.

Cum alegi corect firma de instalare — ce contează în 2026

Expansiunea rapidă a pieței a atras mulți jucători noi, cu experiență și certificări variabile. Numărul insuficient de montatori calificați este una dintre provocările recunoscute ale sectorului, mai ales în contextul în care cererea din urban — București inclus — a explodat în ultimii doi ani.

La ce să fii atent când alegi o firmă de instalare:

• Autorizare ANRE: Instalatorul electric trebuie să fie autorizat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei. Această autorizare este obligatorie și verificabilă în registrul public ANRE.

• Experiență dovedită pe sisteme similare: Cere referințe pentru proiecte de dimensiuni similare cu ale tale — un instalator bun pe rezidențial poate să nu aibă experiența necesară pentru un sistem industrial de 50-100 kW.

• Proiectare inclusă în ofertă: Un sistem fotovoltaic bine dimensionat pleacă de la o analiză a consumului, orientarea acoperișului și eventualele zone de umbră. Fără proiectare serioasă, orice instalare este un pariu.

• Suport post-instalare și monitorizare: Garanțiile producătorilor de echipamente sunt valide doar dacă instalarea respectă specificațiile tehnice. Alege o firmă care oferă și mentenanță periodică.

Dacă ești proprietar de locuință sau firmă în București și Ilfov și vrei să instalezi un sistem fotovoltaic complet — de la proiectare până la punerea în funcțiune — firma montaj panouri fotovoltaice București EnergyFix oferă soluții complete pentru sisteme rezidențiale și industriale, cu echipe autorizate ANRE și experiență pe zeci de proiecte finalizate.

Pentru o evaluare gratuită a obiectivului tău și o ofertă personalizată, poți contacta direct echipa EnergyFix — una dintre firmele specializate în proiectarea și montajul sistemelor fotovoltaice rezidențiale și industriale din zona București-Ilfov.

Perspectivele pentru restul anului 2026: ce urmează

Potrivit estimărilor din industrie, România ar putea adăuga încă 2,5 GW de capacitate fotovoltaică în 2026, distribuiți între prosumatori și segmentul utility-scale. Dacă prognoza se confirmă, țara noastră se va apropia de pragul de 10.000 MW fotovoltaici la finalul anului.

Pentru proprietarii de case și firme, fereastra de oportunitate este deschisă: prețurile echipamentelor sunt la niveluri acceptabile, finanțările prin PNRR și Casa Verde sunt active, iar cadrul legislativ — deși în schimbare — rămâne favorabil investițiilor noi.

Capitala și zona metropolitană București-Ilfov concentrează una dintre cele mai mari densități de cerere din țară. Numărul proiectelor finalizate în 2025 a crescut semnificativ față de 2024, tendința urmând să continue pe tot parcursul acestui an.